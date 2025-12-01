Cartas de lectores | Violencia digital en niños, niñas y adolescentes

El entorno digital es central en la vida de niños y adolescentes, en especial tras la pandemia. Sin embargo, no fue diseñado para ellos, lo que genera riesgos para su desarrollo y derechos, exponiéndolos a peligros ante los que carecen de defensas. La violencia digital incluye prácticas que causan daño emocional, psicológico y físico. Estas acciones intencionales buscan agredir, exhibir o vulnerar la intimidad, poniendo en riesgo los derechos fundamentales de niños y adolescentes en un espacio sin fronteras físicas. Este fenómeno se agrava por la vulnerabilidad digital. Muchos niños y adolescentes no reconocen los comportamientos que vulneran sus derechos, convirtiéndose en víctimas o victimarios sin ser conscientes de las graves consecuencias. Las afectaciones son profundas y silenciosas, impactando la autoestima, el rendimiento escolar y la conducta social, llegando en algunos casos a ideas suicidas.

La clave no es el castigo sino la prevención, centrada en la educación y sensibilización antes de que ocurra el problema. La alfabetización digital es esencial para un entorno más seguro y consciente. Las instituciones educativas tienen una obligación ineludible como protectoras de derechos, enseñando a navegar de forma segura, identificar riesgos y prevenir la violencia digital. La solución no es la exclusión sino la participación segura. Capacitar a docentes, padres y estudiantes es vital para proteger el desarrollo y derechos de los niños, permitiéndoles aprovechar la tecnología sin comprometer su bienestar.

Roberto Camana-Fiallos