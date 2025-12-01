Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Violencia digital en niños, niñas y adolescentes

Capacitar a docentes, padres y estudiantes es vital para proteger el desarrollo y derechos de los niños

El entorno digital es central en la vida de niños y adolescentes, en especial tras la pandemia. Sin embargo, no fue diseñado para ellos, lo que genera riesgos para su desarrollo y derechos, exponiéndolos a peligros ante los que carecen de defensas. La violencia digital incluye prácticas que causan daño emocional, psicológico y físico. Estas acciones intencionales buscan agredir, exhibir o vulnerar la intimidad, poniendo en riesgo los derechos fundamentales de niños y adolescentes en un espacio sin fronteras físicas. Este fenómeno se agrava por la vulnerabilidad digital. Muchos niños y adolescentes no reconocen los comportamientos que vulneran sus derechos, convirtiéndose en víctimas o victimarios sin ser conscientes de las graves consecuencias. Las afectaciones son profundas y silenciosas, impactando la autoestima, el rendimiento escolar y la conducta social, llegando en algunos casos a ideas suicidas.

La clave no es el castigo sino la prevención, centrada en la educación y sensibilización antes de que ocurra el problema. La alfabetización digital es esencial para un entorno más seguro y consciente. Las instituciones educativas tienen una obligación ineludible como protectoras de derechos, enseñando a navegar de forma segura, identificar riesgos y prevenir la violencia digital. La solución no es la exclusión sino la participación segura. Capacitar a docentes, padres y estudiantes es vital para proteger el desarrollo y derechos de los niños, permitiéndoles aprovechar la tecnología sin comprometer su bienestar.

Roberto Camana-Fiallos

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Beatriz Bencomo | Silencio… aquí no

  2. Gao Zhenting | Logros de China: reducción de pobreza e integridad

  3. Modesto Gerardo Apolo | ¿Por qué RC5 nos quiere pobres?

  4. Joaquín Hernández Alvarado | Reconocimiento a las humanidades

  5. José Molina Gallegos | El país donde todo es urgente y no se mira lo importante

LO MÁS VISTO

  1. Ecuador: La producción avícola se queda sin ‘pascua navideña’ en este 2025

  2. Décimo tercero para jubilados del IESS: así será el pago en diciembre 2025

  3. El año en que Pabel Muñoz arruinó las fiestas de Quito

  4. Guayaquil: concejala exige explicación por veto a ciudadana en sesión del Concejo

  5. El rol de los jubilados en la economía ecuatoriana: más allá de las pensiones

Te recomendamos