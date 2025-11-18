Cartas de lectores | Una consulta inconsulta y fraudulenta

Sr. Noboa, creyó que éramos sus peones en el tablero electoral y que nos daría jaque mate, pero no: el pueblo lo castigó. Mientras su popularidad subía, más dura fue su caída.

Usted jugó con los sentimientos de la gente. No nació en este maravilloso país y tuvo cuna de oro. Recibió una cachetada y lo peor es que al país le quedan más de tres años de su gobierno. Ojalá consulte a alguien de la vieja política, que recordaba una Constitución donde se exigía ser ecuatoriano de nacimiento y de padres ecuatorianos, condición que usted -como Sixto Durán Ballén- no cumple. El pueblo despertó y entendió que su consulta popular era un engaño disfrazado de democracia y respondió con un rotundo NO.

En su primera elección, tras la muerte cruzada, formó un Gabinete que terminó siendo muy inestable. En la segunda, se desvinculó de ministros para que fueran candidatos y lograr mayoría frente al correísmo. Alcanzó 67 asambleístas y recurrió al hombre del maletín para sumar votos socialcristianos, de Pachakutik y disidentes, obteniendo mayoría simple de 77 u 78 para aprobar proyectos que la Corte Constitucional rechazó por inconstitucionales, pero que aun así logró imponer.

Sus exministros que terminaron en la Asamblea no tuvieron dignidad y obedecen a su amo. Que Dios nos proteja; esto es señal de lo que no puede seguir haciendo. El resto de su período presidencial será muy largo.

Luis Mario Contreras Morales