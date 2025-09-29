Expreso
Cartas de lectores | Un cartel de protesta

El corazón es tan fascinante y noble obrero, que su labor hace una sola protesta; la ciencia la llama paro cardíaco

Los paros han existido toda la vida en la política, pero han sido paros con altura; hoy son paros y excusas para aplicar la anarquía. Los tiempos cambian y la política inmersa en un cartel de mafias organizadas ya no es política sino ganas de jo... y destruir un país avante y con esperanza. El tiempo es el mejor autor: siempre encuentra un final perfecto. El poder es respeto a todas las manifestaciones de justicia. Las dos guerras más poderosas son la paciencia y el tiempo. Este se mueve despacio pero pasa de prisa, es la cosa más valiosa que una persona puede gastar; no lo malgaste en actos que no persigan un fin verdadero. La educación es el arma más poderosa que puede usar para cambiar el mundo. El corazón es tan fascinante y noble obrero, que su labor hace una sola protesta; la ciencia la llama paro cardíaco. Toda persona debe decidir si camina a la luz del altruismo creativo o en la oscuridad del egoísmo destructivo, sabias palabras (Martin Luter King). Invierte tú tiempo en una oración con fe y pide a Dios por un país bendecido y con una Asamblea en paz y sin obstáculos para el pueblo.

Javier Valarezo Serrano

