Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Tomar en cuenta la palabra ‘nueva’

Y les ruego que no me lleven la contraria porque me pongo mal genio

Toditos los constitucionalistas que he escuchado con prudencia franciscana, han hecho deposiciones fuera del tiesto...

Han confundido lo que pide el presidente Noboa con lo que ellos creen que pide.

No se está solicitando una modificación o una enmienda a la Constitución actual, se está solicitando que el pueblo se pronuncie por una NUEVA constitución.

 La palabra nueva no la toman en cuenta para analizar su pedido.

En definitiva, el pueblo ecuatoriano es libre para, sin entrar a analizar una modificación o una enmienda, resolver botar a la basura la actual Constitución de Montecristi y emitir una nueva, sin que un grupo de siete majaderos impida ese proceso democrático.

Y les ruego que no me lleven la contraria porque me pongo mal genio.

Ernesto Vernaza

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | El país no puede parar

  2. Quito logra millonaria recaudación por verificación de proyectos arquitectónicos

  3. Rosa Torres Gorostiza | Corte y democracia en riesgo

  4. Juan Carlos Holguín | Una ley para que las apuestas no maten

  5. Diana Acosta-Feldman | Quimera palestina

LO MÁS VISTO

  1. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  2. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  3. Diego Londoño fue visto en Perú: la historia detrás del TikTok viral de Amy Solano

  4. Paro Nacional: minuto a minuto de la protesta en Ecuador, jornada 22 de septiembre

  5. Balón de Oro 2025: Hora y canal dónde ver EN VIVO hoy la gala de premiación

Te recomendamos