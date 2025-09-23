Y les ruego que no me lleven la contraria porque me pongo mal genio

Toditos los constitucionalistas que he escuchado con prudencia franciscana, han hecho deposiciones fuera del tiesto...

Han confundido lo que pide el presidente Noboa con lo que ellos creen que pide.

No se está solicitando una modificación o una enmienda a la Constitución actual, se está solicitando que el pueblo se pronuncie por una NUEVA constitución.

La palabra nueva no la toman en cuenta para analizar su pedido.

En definitiva, el pueblo ecuatoriano es libre para, sin entrar a analizar una modificación o una enmienda, resolver botar a la basura la actual Constitución de Montecristi y emitir una nueva, sin que un grupo de siete majaderos impida ese proceso democrático.

Ernesto Vernaza