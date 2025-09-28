Expreso
Cartas de lectores: Todavía queda justicia

Este es solamente un punto negro más que añadir a los tan graves como numerosos delitos

Sí: todavía queda justicia en los Estados Unidos de Norteamérica, al igual que en Francia libertad de prensa para informar sobre la condena en apelación al presidente estadounidense Donald Trump, a entregar 83 millones de dólares a la autora Elizabeth Jean Carroll, por difamación, tras haberle acusado ella, en la revista Elle, de haberla violado en la década de 1990.

Este es solamente un punto negro más que añadir a los tan graves como numerosos delitos de un presidente que, ahora, tendría que estar cumpliendo condena en la cárcel de Nueva York por lo menos por alguno de ellos.

María Faes Risco

