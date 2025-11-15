Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Sufragando con patriotismo

La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo

Mañana los ecuatorianos saldremos a ejercer nuestro voto, con la fe y esperanza que todos tenemos en nuestro país.

La democracia es una forma de gobierno y el poder reside en el pueblo. Los ciudadanos eligen a sus gobernantes mediante elecciones libres y justas, con diferentes ideologías.

El patriotismo es el amor a la patria, con valores, cultura e historia que se reflejen en las políticas y leyes, las cuales deben regir a favor de nuestro pueblo.

Somos un pueblo bendecido y seguiremos siéndolo. Las elecciones son una arma pacífica; votemos con mentalidad de hacer lo posible, lejos de dictaduras y chanchullos debajo de la mesa. Un voto es más fuerte que una bala de fusil.

Levantémonos cómo Lázaro y el ave Fénix.

La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Queremos que nuestras familias vivan sin coacciones, vacunas, extorsiones, etc.

Javier Valarezo Serrano

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | Un camino nada agradable

  2. Ernesto Albán Ricaurte | Constituyente: apuesta doble

  3. Mauricio Velandia | Mucha caneca y mucha basura

  4. Carlos Andrés Vera | Va a doler

  5. Abelardo García Calderón | Muros: ¿barrera o protección?

LO MÁS VISTO

  1. “Hemos llegado al lugar donde van a morir”: el horror del caso Las Malvinas

  2. Concejal de Quito denuncia gasto "innecesario" en hornado de 15 dólares

  3. Aquiles Álvarez sobre la invasión de veredas: "No vamos a contratar más agentes"

  4. Zarigüeyas Guayaquil: cómo reportar su presencia y qué hacer si aparecen en casa

  5. Cansados de promesas, los jubilados vuelven a marchar

Te recomendamos