Cartas de lectores | Sufragando con patriotismo

La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo

Mañana los ecuatorianos saldremos a ejercer nuestro voto, con la fe y esperanza que todos tenemos en nuestro país.

La democracia es una forma de gobierno y el poder reside en el pueblo. Los ciudadanos eligen a sus gobernantes mediante elecciones libres y justas, con diferentes ideologías.

El patriotismo es el amor a la patria, con valores, cultura e historia que se reflejen en las políticas y leyes, las cuales deben regir a favor de nuestro pueblo.

Somos un pueblo bendecido y seguiremos siéndolo. Las elecciones son una arma pacífica; votemos con mentalidad de hacer lo posible, lejos de dictaduras y chanchullos debajo de la mesa. Un voto es más fuerte que una bala de fusil.

Levantémonos cómo Lázaro y el ave Fénix.

La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Queremos que nuestras familias vivan sin coacciones, vacunas, extorsiones, etc.

Javier Valarezo Serrano