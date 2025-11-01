Cartas de lectores: Sobre “El presidente del IESS paga solo a su familia”

En mi calidad de Presidente Ejecutivo y representante legal del Complejo Hospitalario Interhospital, agradezco la apertura de Diario EXPRESO para abordar una problemática que afecta de manera directa a los prestadores privados de servicios de salud y que es de interés público.

En relación con la publicación realizada el día 31 de octubre de 2025, titulada “El presidente del IESS paga solo a su familia”, deseo expresar que, si bien valoro el espacio concedido para la entrevista y la intención del medio de visibilizar esta situación, considero importante precisar el contexto en el que fueron emitidas mis declaraciones.

La frase destacada en el titular, al ser presentada de forma parcial, puede prestarse a una interpretación distinta de la intención y del mensaje original. Lo manifestado durante la entrevista fue que el IESS ha realizado pagos recientes a otros prestadores, incluyendo instituciones relacionadas con la familia del presidente del IESS, pero no a Interhospital, lo cual evidencia una situación de inequidad que hemos venido señalando con sustento documental.

La entrevista tuvo como objetivo evidenciar una problemática real e injusta que enfrenta el sector, y mis declaraciones fueron realizadas en defensa de la transparencia y del trato equitativo para todas las instituciones que brindan servicios al sistema de salud. Sin embargo, entendemos que la frase destacada en el titular, al ser presentada de manera aislada, puede dar lugar a interpretaciones que no reflejan plenamente el contenido ni el propósito de la conversación.

Reitero con firmeza que nuestra posición se mantiene: la situación que atraviesan los prestadores privados del IESS es seria y sostenida, afectando la continuidad de servicios médicos esenciales en el país. Nuestro interés siempre ha sido exponer esta realidad de forma clara, precisa y basada en hechos verificables.

Adjunto los respaldos que demuestran que el pago recibido corresponde a obligaciones del año 2023, reafirmando así la transparencia y veracidad de lo expuesto.

Agradezco nuevamente el espacio y el interés del medio en tratar este tema. Confiamos en que, mediante una comunicación contextualizada y equilibrada, se contribuirá a una comprensión adecuada de esta situación que afecta a miles de pacientes y a las unidades de salud que los atienden.

Atentamente,

P. Interhospital S.A.

Dr. José Guevara Aguirre

Administradora Adguevara C.L.

Presidencia Ejecutiva