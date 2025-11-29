Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Sin mayor productividad no habrá beneficios

El contexto fiscal y financiero también es menos favorable

La inversión masiva de OpenAI en capacidad de cómputo sugiere una posible burbuja similar a la de las puntocom, pero con riesgos macroeconómicos mayores. En los 90, la infraestructura creada -en especial fibra óptica- impulsó un aumento de productividad perdurable. Hoy, aunque la productividad de EE.UU. repuntó, es prematuro atribuirlo a la inteligencia artificial, cuya adopción incluso está disminuyendo. Además, la infraestructura de IA se deprecia rápidamente: chips y servidores quedan obsoletos en pocos años y exigen reinversión constante, a diferencia de los activos más duraderos de la era de Internet. El contexto fiscal y financiero también es menos favorable. EE.UU. enfrenta alto déficit, mayores pagos de intereses y múltiples demandas presupuestarias, lo que limita su capacidad para respaldar un auge tecnológico sin desplazar otras inversiones. En paralelo el financiamiento del sector se está moviendo del mercado accionario hacia el crédito, aumentando el riesgo sistémico. El panorama solo mejora si la IA genera pronto aumentos sustanciales de productividad.

Gisella Condo

