Qué hacer cuando se dispone de poco dinero para afrontar los gastos extras que generan feriados largos como el de inicios de 2026. La Red Financiera de Desarrollo advierte que los ecuatorianos estamos sobreendeudados y, según el INEC, más del 60 % de la población no cubre el costo de la canasta básica mensual ($ 819,77). Además, solo tres de cada diez ecuatorianos tienen empleo formal, mientras siete sobreviven en la informalidad con ingresos inferiores al SBU de $ 482,00. Este panorama obliga a reflexionar sobre cómo ahorrar y, a la vez, disfrutar o enfrentar el feriado.

Como padre de familia, dedicarme solo a la lectura sería una satisfacción personal, pero no familiar. Por ello se analizan alternativas.

Viajar por un día a balnearios cercanos, llevando comida preparada, implica riesgos sanitarios y complicaciones logísticas, por lo que se descarta.

Optamos entonces por paseos gratuitos y seguros como el Malecón 2000, caminatas hacia Las Peñas, Puerto Santa Ana o el parque Seminario, así como visitas al parque Samanes, espacios adecuados para el descanso y la convivencia.

A pesar de la difícil situación económica, es llamativa la masiva movilización en los terminales terrestres. Muchos viajan para reencontrarse con familiares y contar con hospedaje, mientras otros, con espíritu aventurero, recorren el país haciendo sacrificios. En contraste, hay quienes recurren al endeudamiento con tarjetas de crédito para aparentar disfrute, enfrentando luego remordimientos y dificultades financieras.

Los feriados son necesarios, pero también lo es gobernar para todos. Si se busca un verdadero turismo interno, deben mejorarse los salarios, el SBU y el empleo formal, evitando que los altos precios anulen beneficios como la reducción del IVA. Solo así se podrá disfrutar del turismo sin endeudarse ni generar preocupaciones futuras.

César Antonio Jijón