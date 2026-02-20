Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores: Sentencias literarias

La respuesta de Rufe es una magnífica maravilla lingüística, digna de alabanzas

Me he aficionado a leer las sentencias de los jueces estadounidenses. Para sustentar sus decisiones, citan a escritores y obras literarias. El caso más reciente, el de la juez Cynthia Rufe, del distrito este de Pensilvania, que comienza su decisión invocando 1984 de Orwell. 

La Ciudad de Filadelfia demandó al Departamento del Interior por obligarle a retirar un panel de la historia afrodescendiente del Museo Parque Histórico Nacional de la Independencia. La jueza dio la razón al cabildo invocando la distopía orwelliana: “Como si el Ministerio de la Verdad de ‘1984’ de George Orwell existiera ahora, con su lema ‘la ignorancia es la fuerza’, este Tribunal debe determinar si el Gobierno federal tiene el poder que reclama para disimular y desmantelar verdades históricas cuando tiene cierto dominio sobre los hechos históricos. 

No lo tiene.” Uno se cuestiona si este tipo de acciones deberían resolverse en los tribunales, pero en el EE.UU. de Trump todo es posible, incluso lo inaudito. La respuesta de Rufe es una magnífica maravilla lingüística, digna de alabanzas.

Pablo Virgili Benítez

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Cartas de lectores: La cultura, especialmente necesaria en tiempos difíciles

  2. Cartas de lectores: En algún lugar sobre el horizonte

  3. Cartas de lectores: Sentencias literarias

  4. Cartas de lectores: Catilinaria de la olla y el príncipe

  5. Carlos Luis Andrade: "Con mis hijos no me interesa ser el padre 'cool'"

LO MÁS VISTO

  1. ¿Canales y dónde ver EN VIVO Ecuador vs. Argentina femenino? | Sudamericano Sub 20

  2. Sudamericano Sub-20: Ecuador es segunda en el hexagonal y espera a Argentina

  3. La Tigresa del Oriente se proclama como la primera therian del Perú

  4. La Alcaldía de Aquiles se desmorona: funcionarios que han salido desde su detención

  5. Intervienen a GRANASA, editora de EXPRESO y EXTRA, por pedido de Inmobiliar

Te recomendamos