Cartas de lectores | Señor presidente, el pueblo le dio una buena lección

Ahí radica parte del fracaso y del avance correísta, quienes jamás volverán al poder, como advirtió Villavicencio

Señor presidente, estructure su partido y designe como directores cantonales y provinciales a personas idóneas, honradas y sobre todo leales. Reorganice su gabinete con funcionarios intachables, que realmente quieran servir a la patria. En mandos medios aún predominan correístas que trabajan para desprestigiar su mandato; retírelos de inmediato. Ud. recibe información equivocada sobre la preparación de nuestros niños y jóvenes: está bajo cero por la ley impuesta por el correísmo, enemigo del desarrollo educativo. Cerraron escuelas y normales, y permitieron el ingreso al magisterio sin la debida preparación. En su gobierno la situación continúa. Maestros y padres de familia preocupados por la formación de sus hijos sugieren designar con urgencia como ministra a la Dra. Rosalía Arteaga, quien conoce a fondo el estado de la educación. En Milagro, durante su campaña tuvo personal que trabajó día y noche convencido de su plan de gobierno, pero tras ganar la presidencia les cerraron las puertas de ADN. Un ejemplo es el artista Alfonso López, con amplia experiencia y honestidad, despedido sin razón por quienes hoy fingen ser dirigentes. No todo está perdido. Ud. luchó solo contra todos los partidos y obtuvo 41,45 % frente a 58,55 %. En algunos lugares ganó el Sí. Reflexione y enfrente a sus enemigos internos, pues siguen designando autoridades opuestas a su proyecto, mientras quienes lo apoyaron están afuera. Ahí radica parte del fracaso y del avance correísta, quienes jamás volverán al poder, como advirtió Villavicencio.

Gualberto Arias Bonilla

