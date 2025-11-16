Cartas de lectores: Seguirlo con atención

Sin embargo, aparentemente la locura no será tan escandalosa como lo ocurrido hace ya un cuarto de siglo

Mucha gente recién empieza a entender todo lo que puede hacer la inteligencia artificial -IA-, así que no sabemos cuáles nuevos negocios surgirán de toda esta nueva ola que se eleva sobre el mundo.

Quienes sean más expertos en el tema verán mejor dónde está el valor real y qué es pura exageración. Hoy estamos en un periodo parecido al boom por el internet de inicios de siglo. La diferencia es que este boom actual gira alrededor de las grandes empresas de computación en inteligencia artificial. Sin embargo, aparentemente la locura no será tan escandalosa como lo ocurrido hace ya un cuarto de siglo. Habrá que estar atentos.

Eliana Fajardo