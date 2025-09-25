Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Quienes no deben ser parte de la Constituyente

Estos grupos antisistema no merecen estar en la redacción de una nueva constitución de la República

No es mi intención aconsejar al señor presidente de la República, pero mi deseo es hacerle un pedido sobre cuál debería ser uno de los requisitos para ser candidato a asambleísta constituyente.  

No deberían permitirles candidatizarse a las personas adherentes a movimientos y partidos políticos, políticos que participaron en la redacción y posterior aprobación de la Constitución de 2008 y las diferentes organizaciones sociales que hayan manifestado públicamente que NO están de acuerdo con una asamblea constituyente, porque deberíamos de considerar que ellos no tendrían la predisposición de cambio, sino de tratar de frenar los cambios que se necesitan de manera urgente para dar gobernabilidad a las autoridades de turno.

Ya saldrán a poner demandas de inconstitucionalidad, pero la verdad es que estos grupos antisistema no merecen estar en la redacción de una nueva constitución de la República, por su férrea oposición a todo tipo de reforma.

Francisco René Alcívar Villegas

