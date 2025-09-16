Cartas de lectores | Protejamos a los niños

Tuvimos un Kennedy que dirigió el país, ahora tenemos un Kennedy que lo está engañando

Como dijo JFK: “Los niños son el recurso más valioso del mundo y su mayor esperanza para el futuro”. Sin embargo, su sobrino, RFK Jr., afirma que los padres deberían “investigar por su cuenta” sobre las vacunas. Esto solo sería aceptable si los padres fueran investigadores médicos en este campo específico, pero la realidad es que la mayoría no lo son, y suspender las vacunas es peligroso para los niños.

Tras el escepticismo de RFK Jr. respecto a las vacunas, Florida está tomando medidas para eliminar todos los mandatos que exigen vacunas para niños y adultos. Es muy probable que otros estados tomen la misma decisión.

Parece extraño que, con la intención de proteger a los niños, se puedan prohibir las vacunas obligatorias, pero no las armas de fuego ni los tiroteos escolares. Sin embargo, las armas de fuego matarían menos que no estar vacunado. Es un hecho.

Dennis Fitzgerald