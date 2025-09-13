Cartas de lectores: Pregunta importante para la consulta

¿Está usted de acuerdo en que en las votaciones para elecciones de dignidades se haga a través de la selección por el sistema conocido como voto en plancha?

A través de este Diario de consulta democrática, muchos ciudadanos, y me incluyo, hemos insistido hasta la saciedad en este tema. Nos hacen pensar, creer y aceptar que no tiene relevancia este acto en la elección.

Revisemos las últimas conformaciones de nuestros congresos, de la Asamblea Nacional y otros ya pasados, como Cámaras de Representantes.

¿Debemos seguir soportando las decisiones de los caudillos de la política de nuestro país?

Ellos escogen sus amigos, parientes y testaferros de quinta para que sean los elegidos a través de éste malévolo sistema de voto en plancha.

¿Debemos seguir esperando?

Se hace énfasis en que algunos no están conectados con la realidad nacional. Entonces, escuchen la voz de los que sí estamos interesados en que esto cambie definitivamente y para siempre. Ahí veremos la verdadera expresión del elector.

No a la votación por el sistema de plancha. Hay que recordar a los que nos representan en el Gobierno, la administración municipal, la provincial y los asambleístas, que lo que ganan en las urnas se pierde en las calles.

¡Basta ya de la votación en plancha!

Guillermo Martínez Tubay