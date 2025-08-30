Cartas de lectores | Nunca será tarde para felicitar al querido diario EXPRESO

Buenos días a los asiduos lectores de Diario Expreso, y de manera especial a su director Galo Martínez Leisker. Aunque estoy un poco atrasado de la fecha aniversaria de este paladín de América, mi corazón sigue latiendo como el primer día de esos 25 años que permanecí a su lado.

Los hombres y mujeres que estuvimos recordando con beneplácito los años de vida que lleva cumplido este clarín de la democracia ecuatoriana, somos los mismos que desde las diferentes posiciones donde hoy nos encontramos, seguimos aplaudiendo y recordando a quien con decencia y hombría de bien le entregó su amor a la libertad y al derecho.

La dicha le pertenece a quien sabía conjugar el verbo. Y el Lic. Galo Martínez Merchán no solo que fue el director de Diario EXPRESO, sino el hombre que desde las trincheras de la política sirvió a la patria con amor, sin miedo, luchando junto a todos los hombres honestos, amantes de la libertad.

Es por eso que hoy que han empezado a desenterrar montones de inmundicias que van dejando malos administradores públicos, Diario EXPRESO puede sentirse orgulloso de la posición que tiene frente a la historia de este país, porque está cumpliendo con la patria.

Sus páginas están sirviendo para señalar a los chatarreros y abromiqueros que huyeron de la justicia, llevándose el dinero del pueblo ecuatoriano.

Es por esto que quienes en algún momento formamos parte de Diario EXPRESO seguimos alegres de haber luchado junto a quien nos enseñó a trabajar con amor por la libertad, con la misma preocupación patriótica de siempre.

Por eso hoy digo con orgullo: ¡Que viva la patria! ¡Que viva Diario EXPRESO! ¡Que viva el Lic. Galo Martínez Merchán!, porque también nos enseñó que los plumarios son seres que se arrastran por la tierra, y que desgraciadamente los llamamos hombres.

José Emilio Ruiz Ortiz