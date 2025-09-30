Cartas de lectores | Nueva Constituyente

La pregunta dicotómica de si quiere o no una nueva constitución, tiene, tras su aparente simplicidad, elementos a considerar de verdadera importancia que obligadamente deben hacerse conocer, más allá de lo que en lo formal contenga el Estatuto sobre el cual se ejecute el procedimiento constitucional, y dar a conocer a los votantes para que los ciudadanos podamos optar por la respuesta que corresponda a nuestros ideales. Ej.: (i) se mantendrá el principio de que Ecuador es un estado constitucional de derecho o de derechos, letra ‘s’ añadida que dio mucha discusión a favor y en contra entre jurisconsultos; (ii) se mantendrá la actual forma legislativa o se optará por dos cámaras; (iii) se mantendrá la supremacía de la Constitución sobre tratados y convenios internacionales; (iii) se mantendrá el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; (iv) se mantendrá el Consejo de la Judicatura; (v) se mantendrá el concepto de matrimonio entre hombre y mujer; (vi) se considerará como grupo vulnerable a los delincuentes en igualdad con los discapacitados; (vii) se mantendrá la no reelección indefinida del presidente de la república; (viii) se mantendrán los mismos requisitos para ser asambleístas; (ix) cuál será la solución constitucional al tema de la seguridad social, etc. Estos temas y muchos otros deben ser explicados previamente para que los ciudadanos podamos tomar una decisión que a nuestro leal saber y entender estimemos favorable a los intereses nacionales y no a los intereses personales del caudillo de turno. Es recurrente el argumento e que la actual Constituyente fue hecha ‘a la medida’ del presidente Correa, y no queremos que ahora se confecciones una a la medida del actual presidente; sería catastrófico pasar de una constitución verde flex a una de color morado, sin considerar que el Ecuador es amarillo, azul y rojo. De darse esta cruel realidad aprovechando la mayoría de alza manos que seguramente estarán ya calentando motores para ser asambleístas, tendremos luego de 10 o 15 años otro iluminado que proponga otra constitución… a su color y medida. Y así...

Luis Eduardo Páez Rosero