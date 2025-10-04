Cartas de lectores | “No quisiera ser Nicolás Maduro en este momento”

Las muertes por drogadicción rondan los 100.000 ciudadanos estadounidenses al año. Los fallecidos en 2024 fueron 87.000 y en 2023 la mortalidad por sobredosis fue de 114.000 (unas 312 muertes diarias). Un crimen de lesa humanidad, un genocidio planificado contra la población de EE.UU. Pero Maduro entró en pánico no por sus víctimas mortales en EE.UU. o en Venezuela; dijo que 1.200 misiles estadounidenses apuntan sobre su cabeza. Será llevado a la justicia y lo dirá todo, si antes no lo ‘suicidan’ los servicios de inteligencia castrista (G2-DSE). Pareciera que con aquel fin EE.UU. ha desplazado frente a costas venezolanas 15 buques de guerra, un submarino nuclear de ataque, aeronaves y aviones de vigilancia, con 7.000 efectivos listos para el combate. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, declaró: “No quisiera ser Nicolás Maduro en este momento. Tiene muchas decisiones que tomar. Estamos sentados sobre una isla flotante del poder estadounidense, preparados para usarlo para interceptar y destruir a los narcoterroristas que están enviando drogas a nuestro país”.

Óscar Biscet