Me gustaría ver a los dirigentes indígenas y de organizaciones sociales luchar contra la minería ilegal, contrabando de combustibles y circulación de droga en sus territorios, con la misma ferocidad con que destruyen bienes públicos y privados, afectando la paz y la economía. Parecería que son ciegos, sordos y mudos para no percatarse de las enormes maquinarias que transitan por sus territorios para explotar minas, destruir fauna, flora, calidad del agua y extraer combustible de tuberías, acciones que enriquecen ilícitamente a organizaciones criminales que no aportan al desarrollo, pero financian violencia y caos para su propio beneficio y el de unos pocos que han encontrado en las ‘manifestaciones’ una forma de vida rentable. Los reclamos deben basarse en un análisis objetivo de las causas de los problemas y en la búsqueda de soluciones. Está demostrado con evidencias y datos irrefutables que el subsidio al diésel beneficia sobre todo a quienes tienen mayores recursos económicos y a economías criminales que lo contrabandean o usan en actividades ilícitas. Frente a este escenario que se repite con los mismos actores para acorralar al gobierno de turno, como ciudadano pido a las autoridades mayor firmeza para hacer respetar las leyes que garanticen el trabajo honesto y la seguridad. No debemos sucumbir al chantaje y la violencia que ahuyentan la inversión y dificultan la generación del empleo tan necesario. Queremos que retornen la paz y la armonía, signos de identidad nacional reconocidos internacionalmente.

Mario Andrade Trujillo