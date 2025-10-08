Cartas de lectores: ¡No al golpismo y terrorismo RC5, TDA...!

Analistas, políticos y constitucionalistas vendidos al SSXXI-RC5 dicen no a su Constituyente, porque caerá su andamio dictatorial con careta de democracia. El país vuelto narcoestado rechaza la Destituyente-2008 del Estado de Derechos con 444 artículos de derechos y leyes torcidas contra la Ley Natural, la vida, la propiedad, la libertad, la democracia y la justicia, promoviendo concentración de poder, autoritarismo y corrupción impune. ¿Violada por RC5 con Ley Mordaza, persecución, cierres, cárcel y juicios a prensa, ciudadanos y opositores; toma del CNE, Cpccs, justicia, Corte correísta, etc.? ¿El mundo calla el crimen y terrorismo del paro 2025 para tumbar a Noboa, como en 2019 a Moreno y 2022 a Lasso? Más de $4 mil millones en pérdidas públicas, privadas y vidas.

México acoge a asambleístas golpistas y sentenciados como Glas en su embajada en Quito, etc. Recorderis al país engañado y amnésico: su Destituyente de facto violentó al TC, TSE, su propio Estatuto-Reglamento, al Legislativo con hordas violentas y compra de Diputados de los Manteles; amenazaron constituyentes, y la constitución totalitaria-corrupta 2008 fue hecha por viciados y corruptos de Podemos-España; copia de la dictadura de Chávez.

Fue cambiada y mutilada antes del referéndum, que tuvo un rechazo cercano al 40 % (¿mayor por el fraude?). Correa rechazó el art. 98, “a la protesta democrática y pacífica”, que RC5 vuelve violenta y golpista con Maduro y otros. Cómplices zurdos mundiales callan: la Comisión de Venecia (C. de Europa) y C. Interamericana DD.HH., para que no sea un mecanismo de concentración de poder, como fue con Chávez, Correa y otros.

Presidente, denúncielo al mundo y a los pocos países democráticos que quedan. La ONU, OEA, UE, y Corte Interamericana de DD.HH. se han vuelto feudos totalitarios. La Corte Penal I., pilar de la impunidad de Castro, Chávez, Maduro y otros. Criminales absurdamente han estado en los DD.HH. de la ONU zurda: China, Rusia, Irán...

Juan Carlos Cobo Rueda