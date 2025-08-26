Se desconoce si el CNE exige a partidos y movimientos políticos al momento de inscripción, la presentación de planes de gobierno, el modelo sistemático para una actuación pública, a fin de conseguir beneficios para el pueblo dentro de cada modelo presentado. Es moral e indispensable tratar que los bienes para uso de la ciudadanía se mantengan en óptimas condiciones, perseveren útiles el mayor tiempo posible, con el fin de disponer de fondos para otras actividades prioritarias. El CNE se preocupa más del proceso de elección que de la calidad de los candidatos. La ausencia de planes no considera el rubro de mantenimiento ni su reposición, pese a existir cuentas para obtener sus fondos; pero esos ingresos no van como contrapartida para su reposición, (accidentes que destruyen postes, se cobra su valor y nunca se los reemplaza). El mantenimiento debe ser preventivo para evitar que los bienes utilizados declinen o tengan fallas que deriven en desuso o que ocasionen peligro a los usuarios, tal es el caso del Metro de Quito, que no tiene mantenimiento, cuya responsabilidad evitaría accidentes que puedan ser fatales, a más de justificar su valor, rendimiento y durabilidad. Municipios y prefecturas justifican sus acciones de mantenimiento vial señalando que la Refinería de Esmeraldas no está produciendo asfalto, respuesta negligente de las autoridades, limitando el servicio que la ciudadanía merece, pues existen varios materiales que en muchas otras ciudades del mundo están aplicando en ubicación y en uso de alternativas, tales como carreteras, entradas de vehículos, carriles para motos y bicicletas, etc., entre ellos: hormigón, adoquines, pavimentos permeables, materiales reciclados como asfalto modificado con plástico o asfalto reciclado. Para baches y agrietamientos se puede añadir cal hidratada, asfalto espumado, polvo de neumáticos, polímeros y cauchos, polvo de ladrillos, etc. Las autoridades de los gobiernos locales deben buscar la creación de fuentes de trabajo para suplir sus compromisos prometidos a la comunidad. Lo contrario el despilfarro y la desorientación perjudican a toda la ciudadanía.

Julio César Palacio Barberán