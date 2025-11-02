Cartas de lectores: Manifestaciones masivas en EE.UU.

Intenta defender el respeto a las leyes, el derecho de las minorías y el derecho a la libertad de expresión

Unas 2.500 protestas han reunido a más de un millón de personas en los Estados Unidos de Norteamérica.

Organizadas por el movimiento denominado ‘No Kings’ del 14 de junio, fecha del cumpleaños de presidente norteamericano, Donald Trump, intenta defender el respeto a las leyes, el derecho de las minorías y el derecho a la libertad de expresión.

Claro está que el llamarse ‘Reyes, no’, hace que el hecho sea mucho menos resaltado en aquellos países en los que se insiste en que son los reyes, por el contrario, quienes garantizan las leyes, los derechos y las libertades.

Martín Sagrera