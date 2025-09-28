Cartas de lectores: Los pacíficos

¡Qué pacíficas son tus marchas Conaie! Con edulcoradas amenazas de multas y castigos reclutas a tus hijos, quienes salen furiosos a quemar llantas, a talar árboles y a amontonar piedras para robar el derecho de transitar de los que necesitan trabajar.

Palos y piedras lanzas a policías y militares que buscan calmar a los desgobernados.

Obligas con apacibles amenazas a cerrar los locales de los que se ganan el pan de cada día con el sudor de sus frentes.

Con irascibles invectivas intimidas al pueblo, sometiéndolo a tus plácidas verborreas, carentes de propuestas.

Has convertido a tus seguidores en tontos útiles, de aquellos que se llenan los bolsillos con los risibles precios del diésel.

Fomentas la vagancia, aúpas a los que de la extorsión viven, promueves los robos callejeros, los daños a la propiedad privada, destruyes las llantas de los vehículos de los inocentes, incineras las estaciones de la Policía y quemas los autos y todo lo que se pueda destruir con tu incontrolable iracundia.

Con flemática necedad prefieres que se lleven el diésel los vecinos de otros países, los ricos y los narcos.

Ya están asomando sus narices los que a río revuelto quieren pescar en las asoladas carreteras serranas.

Todos quieren plata y, sin embargo, se oponen a la extracción del petróleo, a la minería legal, al turismo, a las labores empresariales y al trabajo honesto.

Desde el interior de las cárceles se despiertan los demonios para desenterrar sus armas de fuego y eliminar a sus enemigos, para sumarse a esta fiesta satánica del caos.

Adelante, Ecuador, que vas directo al abismo.

Las pailas hirvientes esperan con ansia a ciertos dirigentes, que prefirieron convertirse en amos del terror.

Gustavo Vela Ycaza