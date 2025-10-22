Expreso
Cartas de lectores | Los derechos retorcidos de Montecristi

La Constitución ‘humanista’ de Montecristi es el caldo de cultivo de la corrupción institucional

El ensayo de ‘Estado de Derechos’ (Montecristi, 2008) legalizó conductas antisociales. Es urgente re-penalizarlas para volver a la paz y al orden. Hoy es imposible pues sería ‘regresión de derechos”. El golpismo es ‘derecho a la resistencia’ y el separatismo ‘derecho plurinacional’. Los pillos tienen ‘derecho a reincidir’.

El humanismo constitucional normalizó el ‘derecho a delinquir en anonimato’. El mercado negro otorga ‘derechos’ cautelares sustitutivos lavando dinero sucio en juzgados. Las cárceles tienen puertas giratorias a control remoto con pillos flagrantes que salen a exigir ‘derecho’ a la indemnización”. Los auspician abogados de derechos humanos y jueces de la Corte Constitucional.

Montecristi creó un paraíso de derechos retorcidos. A plena luz empresas fantasmas se asocian a mafias transnacionales. El mercado negro (narco, minería ilegal, coyoterismo y tráfico de combustiles) financia partidos políticos y de fútbol. Las leyes electorales blindan capos como ‘candidatos’. ‘Buenos vividores’ intermedian compras públicas con reparto clientelar y mercantilismo a sobreprecio.

La Constitución ‘humanista’ de Montecristi es el caldo de cultivo de la corrupción institucional. De no echarse al tacho de la historia, el caos contaminará de violencia a toda la Patria.

Paul Tapia Goya

