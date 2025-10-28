Expreso
Cartas de lectores: Latinoamérica vuelve a Occidente

Tras el derrocamiento del régimen narcochavista, comienza una etapa de reconversión geopolítica en la región

Occidente recupera su influencia perdida en Latinoamérica. El nuevo orden mundial se ha dividido en dos bloques opuestos: El eje democrático occidental, conformado por Estados Unidos, Israel, Japón, Taiwán y Europa, y socialista e islámico-eurásico, encabezado por China, Irán y Rusia.

La influencia occidental se debilitó tras el casticismo de los años cincuenta. Cuba facilitó la expansión encubierta de la Unión Soviética en la región. No solo se apoderaron del poder energético, sino que además infiltraron células de marxismo cultural mediante guerrillas y el denominado “Socialismo del Siglo XXI”.

La reversión de influencias no admite neutralidad. El objetivo es alinear financiera y militarmente a América Latina con el hemisferio occidental. Tras el derrocamiento del régimen narcochavista, comienza una etapa de reconversión geopolítica en la región.

Paul Tapia Goya

