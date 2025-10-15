La provincia de Santa Elena vive días de zozobra por la violencia que azota sus cantones. El pasado fin de semana, en un barrio de La Libertad, mi tío José —a quien todos llamamos Pepe— fue víctima de un asalto cuando se preparaba para viajar a su finca junto a su hijo.

Mientras esperaba, dos delincuentes en moto lo interceptaron y lo amenazaron con matarlo si no entregaba el dinero que llevaba. Solo tenía ropa de trabajo. En ese momento apareció su hijo y, al gritar “¡qué pasa aquí!”, uno de los asaltantes le disparó, hiriéndolo.

Creyendo que su hijo había muerto, mi tío, de 70 años, se abalanzó sobre el atacante y logró desarmarlo tras un forcejeo desesperado. Los vecinos acudieron y capturaron a los dos delincuentes, mientras él intentaba salvar la vida de su hijo.

Horas después, la policía llegó al hospital para detener a mi tío, denunciado falsamente por la familia del agresor. Afortunadamente, los testigos confirmaron la verdad. Su valentía nos llena de orgullo: es un ejemplo de amor y coraje. La justicia podrá fallar muchas veces, pero la dignidad no se compra.

Evelio Patricio Reyes Tipán