Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | La toma de Quito, ahora en 4x4

La avalancha por el “Todo Sí” enterrará, varios metros bajo tierra, a la mafia política de Montecristi

El paro no pasa de pataleta provinciana. En realidad es la campaña no oficial del “Todo No”, camuflada con plumas y ponchos. Los buenos vividores del fallido orden bolivariano de Montecristi (2008) son un sindicato oscuro detrás del partido del crimen organizado. Los cortesanos del mercantilismo fiscal hacen “vaca” para aferrarse a la teta que vienen mamando desde la década atracada.

Pero el país ya sabe de qué pata cojean, compañeritos. Su tramoya se filtró —de nuevo— con sus iPhones pinchados. Hace rato que se les durmió el diablo: ya no les sale ni media. Reeditar la toma de Quito con indígenas a pata, mientras sus líderes llegan ahora en 4x4, es meme de antología.

Si siguen metiendo la pata con su disfraz ridículo, le ahorrarán al Gobierno la campaña a favor de la Constituyente. Se nos acabó la paciencia: a sus piedras les responderemos con votos porque somos demócratas. La avalancha por el “Todo Sí” enterrará, varios metros bajo tierra, a la mafia política de Montecristi.

Paul Tapia Goya

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | Urge la independencia

  2. Cartas de lectores | Los costos del paro

  3. Claudia Tobar Cordovez | Algunas lecciones del paro

  4. Xavier Flores Aguirre | Los primeros días de Santiago

  5. Francisco Rosales Ramos | Machado: Nobel de la Paz

LO MÁS VISTO

  1. Mujer de Torenza: cómo nació la leyenda del país inexistente

  2. Bono Incentivo Emprende: ¿Qué pasa si no uso el dinero para mi emprendimiento?

  3. Asesinan a Marco Mendoza, juez señalado por John Reimberg en el caso Blanqueo Fito

  4. ‘Torenza’: el país que nunca existió y la viajera del tiempo que engañó a internet

  5. Aquiles Álvarez anuncia la eliminación de parqueos en la 9 de Octubre

Te recomendamos