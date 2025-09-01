Cartas de lectores | La guerra interna ya no invisible

La violenta resistencia mediática y delictiva contra el Gobierno se debe a que ‘visibilizó’ a la cuarta columna que nos atacaba en silencio. Ninguna administración se atrevió a poner bajo la luz la guerra interna. Temían la alérgica reacción de la delincuencia política que hoy se enfrenta con el Plan Fénix. Según Insight Crime, la ‘pax mafiosa’ fue pactada en la década correísta con el mercado negro. Le siguió la invasión de capos traídos como ‘ciudadanos universales’ por fronteras abiertas. Igual infiltración de la mafia transnacional ocurre en Colombia: el ‘proceso de paz’ ungió de poder político a narcoguerrillas para abandonar la ‘lucha armada’. Los niveles de violencia retrocedieron a niveles de los 70 con crecimiento geométrico del narcotráfico. La paz fue una treta secreta para el asalto del poder por carteles de la droga financiando empresas electorales, como la RC en Ecuador. No sorprende que líderes progres como Petro, Maduro, Correa y Luisa González nieguen que el Cartel de los Soles existe. Pero el manto de invisiblidad ya se levantó y vimos que ocultaba la agenda secreta de cubanización continental.

Paúl Tapia Goya