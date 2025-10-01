Cartas de lectores | Israel y Gaza en las profecías bíblicas

Con las noticias de los últimos días, el conflicto de más de un año sobre Israel y Gaza, todos queremos saber un poco del trasfondo de esta área en el mundo. Y hablando de lo que la Biblia nos indica, Dios había prometido a Abraham todo el territorio que es Israel hoy en día, incluso el área de Gaza. Pero el problema es que cuando vino a Egipto para poseer el área de Israel, la Biblia dice que la iniquidad de los cananeos había llegado hasta el colmo. Ellos sacrificaban a sus niños en fuego a sus dioses, entonces los judíos tenían que destruirles. Pero Israel no obedeció, no destruyó todos los pueblos y los filisteos se quedaron ahí en cinco ciudades, y uno de esos era Gaza. Entonces lo que pasa es que hoy en día están sufriendo las consecuencias de no haber poseído esa parte de la tierra que Dios les había dado. Es interesante que en la Biblia Joel, capítulo 3, hablando de el futuro, Dios dice que Él va a traer a las naciones del mundo a Israel y Él va a entrar en juicio contra las naciones, y da dos razones. Una es porque ellos habían esparcido el pueblo de Dios, los israelitas, en todo el mundo; y la segunda razón es porque ellos habían repartido la tierra que Dios había dado exclusivamente para los judíos. Esa idea de tener dos estados no es lo que Dios había establecido. Y dice que Dios va a juzgar a las personas que traten de repartir esa tierra. Y por eso en el futuro Dios va a unir toda esta área exclusivamente bajo el gobierno israelí.

Timoteo Guerrero Franc