  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Intento de acallar la voz de un medio de comunicación

La corruptela tiene mil máscaras: intentar acallar la voz de un medio de comunicación es una de ellas

En nombre de la Comisión Nacional Anticorrupción -CNA-, y en el mío propio, hago llegar la solidaridad a la compañía Granasa (editora de los diarios EXPRESO y EXTRA), la cual mediante recursos ilegales ha sido intervenida con el único ánimo de controlar la opinión periodística, impedir la libertad de prensa y anular la información.

La corruptela tiene mil máscaras: intentar acallar la voz de un medio de comunicación es una de ellas, más aún cuando se lo hace fuera de la ley, sin escrúpulos y como uso perverso del poder autoritario.

La patria requiere de voces críticas y de actores sociales comprometidos y movilizados para impedir todo abuso.

La CNA, por ello, no puede mirar impávida el inicio de una variante antidemocrática que forma parte de un modelo saturado de incorrecciones de diverso matiz.

Germán Rodas Chaves

Coordinador CA

