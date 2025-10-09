Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores: Héroes del 9 de Octubre de 2025

La lucha de la independencia es la defensa de la nación, de gran valor cívico, en una fecha como hoy

Esta fecha será indeleble y será recordada por los nuevos héroes en nuestro país, quienes dejarán un legado para las nuevas generaciones, renovado y bendecido. Quedarán plasmados en los anales de la historia ecuatoriana

Un héroe joven tipo Robin Hood, justo y equitativo, con una tripulación y nuevos horizontes para un país libre de narcotráfico, guerrilla, pelafustanes, asambleístas sublevados, y hasta jueces corruptos, que serán los nuevos miembros de la nueva cárcel El encuentro. Que sea una metamorfosis, una nueva política en Ecuador, con la nueva consulta constituyente

El jefe de Estado es la autoridad suprema y símbolo de la unidad, así como de la continuidad de un país. Los nuevos héroes de la patria deben ser los ministros del Interior y de Defensa, militares honestos, policías vigilantes y nuevos jueces fiscales probos, en defensa de la patria. Serán recordados siempre si nos liberan del yugo del socialismo. La lucha de la independencia es la defensa de la nación, de gran valor cívico, en una fecha como hoy.

Javier Valarezo Serrano

