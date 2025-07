Cartas de lectores | Gratitud para los jubilados y ancianos

En un artículo anterior titulado “Anécdotas dignas de ser contadas”, mencionamos que en una buena parte el triunfo del presidente Noboa se debió al voto decidido de jubilados y ancianos, que se volcaron a las urnas al ver en peligro el destino del país, recordando en especial el voto de un anciano de 106 años en Ibarra. Hechos y realidades que el actual gobierno no debe olvidar, y en una muestra de gratitud y reconocimiento, debería de compensarlos. Hablemos por ejemplo del aumento de la pensión jubilar a mínimo un salario básico; muchos jubilados trabajaron y en la mayor parte, cuando la moneda oficial era el sucre. Sus aportes fueron en sucres, que al cambio en dólares representan una pensión jubilar irrisoria, que no les alcanza ni para la tercera parte del costo de la canasta básica actual, cifrada en $ 850. También proveer de las suficientes medicinas a los hospitales públicos y del seguro social. Muchos ancianos por su edad tienen precarias condiciones de salud y otros, enfermedades catastróficas, por lo que la medicina es urgente y necesaria para paliar en algo sus afecciones y su dolor. Merecen una vida digna y como parte integral de ella, una salud igualmente digna. Asimismo, es necesario pensar en la construcción de hospitales públicos en las tres principales ciudades del país solo para personas de la tercera edad, con consultas médicas con galenos geriatras; la red hospitalaria publica y del IESS actual no se da abasto para las citas médicas y hospitalización emergente o cirugías programadas. Señor presidente, señores del gobierno, es hora de extender la mano y dar la ayuda necesaria a un sector de la población que dio sus mejores años al desarrollo del país , y que desea que este siga por el camino del orden, la justicia y la prosperidad. Uno de los significados de gratitud es el reconocimiento a una buena obra recibida de una o más personas. Cabe también, resaltando dicho significado, tener presente una frase valiosa de Cicerón : “La gratitud no solo es la más grande de las virtudes , sino la madre de todas las demás”.

Antonio Velásquez Torres