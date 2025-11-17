Cartas de lectores | Fondo Samboeduca. Samborondón por la educación

Un grupo de amigos, preocupados por la educación que reciben niños y niñas en las escuelas fiscales, hemos decidido crear Samboeduca, el primer fondo para la educación de Ecuador, con el objeto de transformar vidas desde la primera infancia. Durante sus primeros tres años, el fondo apoyará la educación inicial de niños y niñas de 2 a 5 años en las escuelas fiscales del cantón Samborondón. A medida que crezcan, los acompañará con programas de lectura comprensiva, entre otros, desarrollando hábitos e identificando las habilidades especiales de cada niño como meta fundamental para su óptimo desarrollo en el futuro.

Samboeduca será un fideicomiso transparente y sostenible, dirigido por una fundación sin fines de lucro. Los aportes se invertirán en depósitos a plazo fijo en bancos y los intereses generados se destinarán directamente a financiar la educación inicial en las escuelas públicas del cantón Samborondón.

Creemos que la educación es la pieza clave capaz de transformar sociedades; solo con una sociedad educada Ecuador podrá avanzar. Estamos empezando por Samborondón, con la esperanza de que otros cantones también lo hagan, y con el tiempo conseguir que muchos jóvenes ecuatorianos tengan oportunidad de enfrentar el futuro con una base sólida. Para lograrlo es necesario una campaña de difusión a través de redes sociales para que la ciudadanía conozca la propuesta y se interese en participar en esta iniciativa. ¡Te invitamos a que seas parte del cambio que comienza con la educación!

Enrique Gómez G.