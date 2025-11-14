Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores | ‘Eses fatales’

¿Puede doña Pachamama sacar cédula? ¿Cuál es el domicilio del señor Estado?

El pomposo ‘Estado de derechos’ con ‘s’, impuesto por el Foro de Sao Paulo en Montecristi solo puede explicarse por lo que no es.

O sea, no es un ‘Estado de derecho’ y punto.

Digan lo que digan los intelectuales, no hay antecedentes de regalarle ‘Derechos al Estado’ ni a la naturaleza.

¿Puede doña Pachamama sacar cédula? ¿Cuál es el domicilio del señor Estado? 

Una constitución se rige por la ley, por el Derecho, sin ‘s’. Pero la Carta de Montecristi regala puras ‘eses’. ¿Dónde está el fondo para tantas ‘eses gratis’?

Sus 444 artículos convierten la protección al delito en ‘prioridad’ del Estado, despojando de fondos fiscales a los reales grupos sensibles. Por eso estamos en las ‘s’.

El Estado de derecho fue derogado tramposamente en 2008.

El ‘Estado de derechos’ está embarrado de ‘eses fatales’

Paul Tapia Goya

