Cartas de lectores | ¿En qué queda el art. 431 de la Constitución?

El art. 431 de la Constitución establece el régimen de responsabilidades de los jueces de la Corte Constitucional, indicando que no pueden ser sometidos a juicio político ni removidos por quienes los designaron. No obstante, están sujetos a los mismos controles que otras autoridades públicas y deben responder por actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones.

La sentencia interpretativa 003-10-SIC-CC del 16 de diciembre de 2010 señala que: a) El primer inciso del artículo 431 excluye toda posibilidad de juicio político o remoción por parte de cualquier órgano distinto a la misma Corte. No hay norma constitucional que lo permita, por lo que no existe vacío ni contradicción. b) En caso de responsabilidad penal por delitos comunes, la investigación y acusación corresponde al fiscal general, y el juzgamiento al Pleno de la Corte Nacional de Justicia, con sentencia emitida por el voto conforme de dos tercios de sus miembros. c) Para garantizar la autonomía e independencia de la justicia constitucional, los jueces no pueden ser procesados penalmente por sus opiniones, resoluciones, votos o fallos emitidos en funciones.

La sentencia 141-18-SEP-CC del 18 de abril de 2018 declara inconstitucional sancionar por prevaricato a jueces constitucionales, en contravención del art. 186.2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

La sentencia 2231-22-JP-23-CC del 7 de junio de 2023 precisa que cuando el art. 268 del COIP habla de “proceder contra ley expresa”, se refiere a normas adjetivas sobre la tramitación de causas. Su inobservancia por parte de jueces constitucionales puede dar lugar a responsabilidad penal, bajo los principios de mínima intervención, necesidad de la pena y oportunidad.

Finalmente, la Resolución 038-21-CJ-CC, que contiene el Reglamento de potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, también prohíbe sancionar por prevaricato a los jueces constitucionales. Entonces, ¿en qué queda el art. 431 de la Constitución?

Franklin Salazar Savinovich.