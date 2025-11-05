Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | En condición de calle

Solo Dios les puede ayudar; lo imposible se volverá posible

Marcos 10:46... Entonces vinieron a Jericó; y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Reina-Valera. 1960. Hay personas en condición de calle, acostumbrados a sobrevivir; duermen en parques o casas abandonadas, no tienen nada que perder. Su depresión les guió al abismo. Cuando vives en la calle aprendes a mentir; el engaño es parte de su conducta: roban, se drogan, viven en situación calamitosa, no encuentran salida. Se forman grupos por afinidad. Los que se drogan están enfermos; como daño colateral hieren a su familia. El hambre se calma con alcohol, hay un grito de auxilio en el interior. La calle es el destino de los sin rumbo, sin razón para vivir; nada tiene sentido, es su elección caminar en la oscuridad. Solo Dios les puede ayudar a salir del abismo. ¿Por qué hay mendigos? ¿Quiénes mendigan en la calle? ¿Cuáles son las causas de la mendicidad? Quienes viven en la calle no tienen esperanza; viven un infierno. Solo Dios les puede ayudar; lo imposible se volverá posible.

Agustín Romero

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | Control y prevención

  2. Sophia Forneris | El silencio que delata

  3. Iñigo Balda | Estabilidad coronada

  4. Andrés Isch | Más peligroso que la Ruta Viva

  5. Carlos Alfonso Martínez | La resistencia como poder, el poder como condena

LO MÁS VISTO

  1. Muere el actor ecuatoriano Mimo Cava en Guayaquil: esta fue la causa

  2. Así quedó la tabla de posiciones tras la derrota de Emelec y empate de Barcelona SC

  3. ¿Qué pasará con tu número y plan Movistar tras la compra de Tigo en Ecuador?

  4. ¿Se cancela el Miss Universe 2025? Esto es lo que está sucediendo en Tailandia

  5. Inauguran nuevo centro comercial en Samborondón: todo lo que debes saber

Te recomendamos