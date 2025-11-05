Cartas de lectores | En condición de calle

Marcos 10:46... Entonces vinieron a Jericó; y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Reina-Valera. 1960. Hay personas en condición de calle, acostumbrados a sobrevivir; duermen en parques o casas abandonadas, no tienen nada que perder. Su depresión les guió al abismo. Cuando vives en la calle aprendes a mentir; el engaño es parte de su conducta: roban, se drogan, viven en situación calamitosa, no encuentran salida. Se forman grupos por afinidad. Los que se drogan están enfermos; como daño colateral hieren a su familia. El hambre se calma con alcohol, hay un grito de auxilio en el interior. La calle es el destino de los sin rumbo, sin razón para vivir; nada tiene sentido, es su elección caminar en la oscuridad. Solo Dios les puede ayudar a salir del abismo. ¿Por qué hay mendigos? ¿Quiénes mendigan en la calle? ¿Cuáles son las causas de la mendicidad? Quienes viven en la calle no tienen esperanza; viven un infierno. Solo Dios les puede ayudar; lo imposible se volverá posible.

Agustín Romero