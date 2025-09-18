Cartas de lectores | Empleados públicos eternizados en funciones

La crisis de la burocracia ha permitido hacer algunos ajustes, eximiendo al sistema de aquellos que generan un peso muerto dentro del Presupuesto General del Estado. Sin embargo, esta solución no es definitiva, ya que siempre quedan personas aferradas a sus cargos que se eternizan en ellos, convirtiendo sus puestos en verdaderos feudos donde nadie puede llamarles la atención o exigirles responsabilidad.

Este problema debería ser erradicado con el objetivo de sanear integralmente un sistema que hoy resulta caduco. El Estado debe promover sistemas modernos, donde quienes estén más capacitados puedan realizar un trabajo eficiente y acertado, siempre en beneficio de la comunidad.

Ojalá se avance hacia una modernización real y se logre sustituir esta ‘burocrataplejía’ que solo ha traído desventajas a la sociedad. La aspiración es que el Presupuesto General se utilice para solventar servicios públicos que beneficien a todos por igual.

Eduardo E. Jiménez