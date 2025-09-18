Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Empleados públicos eternizados en funciones

Este problema debería ser erradicado con el objetivo de sanear integralmente un sistema que hoy resulta caduco

La crisis de la burocracia ha permitido hacer algunos ajustes, eximiendo al sistema de aquellos que generan un peso muerto dentro del Presupuesto General del Estado. Sin embargo, esta solución no es definitiva, ya que siempre quedan personas aferradas a sus cargos que se eternizan en ellos, convirtiendo sus puestos en verdaderos feudos donde nadie puede llamarles la atención o exigirles responsabilidad.

Este problema debería ser erradicado con el objetivo de sanear integralmente un sistema que hoy resulta caduco. El Estado debe promover sistemas modernos, donde quienes estén más capacitados puedan realizar un trabajo eficiente y acertado, siempre en beneficio de la comunidad.

Ojalá se avance hacia una modernización real y se logre sustituir esta ‘burocrataplejía’ que solo ha traído desventajas a la sociedad. La aspiración es que el Presupuesto General se utilice para solventar servicios públicos que beneficien a todos por igual.

Eduardo E. Jiménez

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Cartas de lectores | Las cualidades de un líder

  2. Cartas de lectores | ¡Mi homenaje a dos grandes mujeres ecuatorianas!

  3. Cartas de lectores | Empleados públicos eternizados en funciones

  4. Cartas de lectores | La gran labor de una asociación de jubilados en Milagro

  5. Asamblea Constituyente en Ecuador: qué es, cómo funciona y cuánto duraría el proceso

LO MÁS VISTO

  1. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  2. El parque que transforma el sur de Guayaquil en un oasis urbano

  3. Independiente del Valle vs Once Caldas: Dónde ver y detalles | Copa Sudamericana 2025

  4. Cuándo se estrena el último capítulo de la temporada 3 de El verano en que me enamoré

  5. ¿Qué es una Asamblea Constituyente y por qué Daniel Noboa la propone en Ecuador?

Te recomendamos