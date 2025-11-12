Cartas de lectores | El proyecto de la nueva Constitución

El señor presidente Daniel Noboa solicita al pueblo ecuatoriano votar SÍ en la consulta popular para tener una nueva Constitución, afirmando que con ella podrá gobernar en beneficio del pueblo.

Pero si el pueblo no la aprueba, no dice qué hará hasta terminar su mandato. En cambio, si se acepta la nueva Constitución, muchos conocen la forma, pero en el fondo no hay nada, pues para redactarla deben participar los mejores profesionales en cada especialidad, y eso no está garantizado.

Se elegirán 80 asambleístas, que podrían organizarse en ocho comisiones de diez miembros: por ejemplo, en la de Economía y Finanzas deben estar los mejores economistas; en la de Educación y Cultura, los más capacitados de esa área; y en la de Obras Públicas, ingenieros de distintas ramas.

Sin embargo, no hay seguridad de que surja una buena Constitución si participan los mismos de antes o los actuales políticos, sin preparación o con cuentas pendientes con la ley.

Debe haber asambleístas de todos los partidos, con candidatos honestos y ejemplares. El pueblo comenta que en la Constituyente dominarían dos partidos, RC y ADN, lo que reduce la esperanza de lograr una ley justa que proteja al ciudadano.

Por eso, insisto en que el pueblo ecuatoriano vote conscientemente -el voto es obligatorio- por listas con verdaderas personalidades y no por seudopolíticos ni delincuentes. Solo así habrá un buen futuro para nuestros nietos.

Gualberto Arias Bonilla