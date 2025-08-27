Cartas de lectores | El país va a la deriva con este gobierno

El Gobierno, con su actitud dubitativa está llevando al país a una situación tan crítica que los ciudadanos ya no pueden andar seguros en ninguna parte. La violencia de los grupos delictivos se ha tomado todos los sectores: productivo, sanitario, educativo, laboral, comercial y familiar; nadie está exento de ser víctima. El Plan Fénix, tan poco efectivo, aparenta una lucha contra la delincuencia y el terrorismo, pero a diario se aprecia cómo aumentan atentados, masacres, crímenes, asaltos y extorsiones en todas las ciudades y provincias. Expertos en seguridad sostienen que con incursiones en las guaridas de los que cometen delitos solo disminuye esta nefasta acción; es necesario además dar mayor atención a las necesidades del pueblo, proporcionando servicios de calidad en salud, educación, empleo y asistencia social, para evitar, por ejemplo, que los jóvenes sean captados para integrar dichas bandas. La ciudadanía requiere paz para poder realizar sus habituales actividades, sin la incertidumbre y el temor de ser una víctima más. Esto no parecen entenderlo nuestros gobernantes.

José Gorotiza Véliz