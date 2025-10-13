Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores: El neofeudalismo de la Conaie

Buscan tomarse por la fuerza un poder inalcanzable por la vía democrática

Antes de la democracia reinaba el feudalismo, con los nobles como únicos propietarios. El pueblo era siervo, sin derechos. La Revolución Americana creó la primera democracia e inspiró la Revolución Francesa

El régimen de reyes caía en Occidente con una clase media liberada por su propiedad. La imprenta y las máquinas independizaron el capital bajo estado de derecho. Pero los feudalistas odiaban la democracia. 

El mayor reaccionario fue Marx, quien satanizó la liberación del capital (capitalismo) y maldijo a la clase media como (burguesía). El primer imperio neufeudal fue la extinta URSS, modelo de Cuba y Venezuela (partido de la revolución, única oligarquía, dueña hasta de la vida de sus siervos). 

En Ecuador infiltraron el molde constitucional cubano en Montecristi, 2008. Hoy, un retrógrado neofeudalismo (‘comunismo andino’) es ideal de caciques reaccionarios (Conaie). Sus ‘paros’ son revoluciones marxistas destructoras de lo ajeno. Buscan tomarse por la fuerza un poder inalcanzable por la vía democrática

Paul Tapia Goya

