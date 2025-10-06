Expreso
Cartas de lectores | El Estado mendigante

No es posible que el Estado ecuatoriano parezca un mendigo al recurrir a donaciones

El presidente de la República ha enviado un nuevo proyecto económico urgente a la Asamblea para establecer donaciones de personas, entidades y empresas en favor de las FF.AA. y la Policía, a fin de fortalecer sus operaciones en la lucha contra la delincuencia organizada y el control de fronteras, para preservar la soberanía y evitar el contrabando de combustibles. Pero recordemos que con ese mismo objetivo la Asamblea, a pedido del Ejecutivo, autorizó hace más de un año el incremento de tres puntos en el IVA. Según cálculos de expertos, esto ha generado varios miles de millones de dólares que podrían haberse destinado a dotar a la fuerza pública de los implementos y la tecnología necesarios para cumplir cabalmente sus funciones. No es posible que el Estado ecuatoriano parezca un mendigo al recurrir a donaciones, cuando lo que debería hacer el Gobierno es administrar eficientemente los recursos obtenidos por el aumento del IVA, actuar con transparencia y rendir cuentas al pueblo sobre el uso de esos fondos.

Por su lado, la academia, la jerarquía eclesiástica y otras entidades no visualizaron los efectos de la eliminación del subsidio a los combustibles; recién hoy aparecen a pedir diálogo. Debieron hacerlo antes de que se tomaran estas impopulares medidas económicas. Las universidades han guardado silencio durante algún tiempo, cuando eran las llamadas a realizar investigaciones y estudios sobre las consecuencias de resoluciones que hoy tienen al pueblo en pie de lucha.

José Gorotiza Véliz

