  Cartas de lectores

Cartas de lectores: El esquivo Sí

Felicito a Tungurahua y al cantón Samborondón por defender y amar a su Ecuador

¿Por qué perdió Noboa? Porque decidió dirigir su país en vez de disfrutar su estatus y su dinero, por ser altruista y soñar con hacer de Ecuador un mejor lugar. No se dio cuenta de que la mayoría es resentida social, envidiosa, pretende tener todo a mesa puesta, y lo más doloroso, ignorante. 

Ahora le dicen prepotente. ¿No recuerdan al individuo cara dura que se llevó y también dejó que se llevaran millones y millones de dólares, dizque por hacer obras; ese sí era prepotente, grosero, altanero. Se dice que Noboa no ha hecho mucho contra la delincuencia; lo que sucede es que es tanta la podredumbre que tendría que eliminar a la cuarta parte de ecuatorianos. 

A todo nivel hay latrocinio y salen los famosos derechos humanos a protestar. Una característica de mi país es palo porque bogas, palo porque no bogas. Las cuatro preguntas merecían un sí rotundo, que le darían libertad para actuar. La ignorancia, miedo y estupidez fueron más fuertes que el buen criterio, el análisis y el amor a su tierra. Felicito a Tungurahua y al cantón Samborondón por defender y amar a su Ecuador.

Martha Jurado Rodríguez

