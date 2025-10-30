Cartas de lectores: El diagnóstico temprano es el recurso más importante
Según Globocan, en nuestro país el cáncer de mama es el de mayor incidencia (41,3 por 100 mil habitantes) y prevalencia entre los cánceres en general y femeninos en particular.
Una de cada cuatro mujeres diagnosticadas con cáncer presenta esta enfermedad (25 % de los nuevos casos).
De acuerdo con el Registro Nacional de Tumores, el 73 % de las pacientes con cáncer de mama son diagnosticadas en estadios intermedios o avanzados (41 % en estadios I-II y 31 % en III-IV).
A nivel mundial, cada minuto se diagnostica un caso y más de 50.000 mujeres mueren anualmente por esta causa, representando el 16 % de las muertes femeninas en el mundo.
La contaminación ambiental y de los alimentos por pesticidas y metales pesados; el tabaco, el alcohol, el ruido, el estrés, la dieta inadecuada, la obesidad, el sedentarismo, la herencia y la falta de lactancia son factores que elevan la incidencia de esta patología.
Este indicador y, especialmente, su mortalidad, podrían disminuir con las siguientes medidas preventivas:
Consulta anual con el especialista, acompañada de ecografía mamaria en menores de 40 años y mamografía más ecografía en mayores de 40, pues las imágenes son la base de una detección temprana y pueden salvar vidas.
En casos de alto riesgo, RMNsc (Resonancia Magnético-nuclear simple o contrastada), testeo genético y estudios especializados pueden ser útiles si son indicados por el especialista o el equipo multidisciplinario.
Adoptar estilos de vida saludables, evitando los factores de riesgo mencionados.
El autoexamen mamario no debe ser la base del diagnóstico, ya que palpar una bolita o un bultito, por pequeños que sean, puede significar una detección tardía y dificultar un tratamiento efectivo o la curación.
Francisco Plaza Bohórquez