Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores: El diagnóstico temprano es el recurso más importante

Adoptar estilos de vida saludables, evitando los factores de riesgo mencionados

Según Globocan, en nuestro país el cáncer de mama es el de mayor incidencia (41,3 por 100 mil habitantes) y prevalencia entre los cánceres en general y femeninos en particular.

Una de cada cuatro mujeres diagnosticadas con cáncer presenta esta enfermedad (25 % de los nuevos casos).

De acuerdo con el Registro Nacional de Tumores, el 73 % de las pacientes con cáncer de mama son diagnosticadas en estadios intermedios o avanzados (41 % en estadios I-II y 31 % en III-IV).

A nivel mundial, cada minuto se diagnostica un caso y más de 50.000 mujeres mueren anualmente por esta causa, representando el 16 % de las muertes femeninas en el mundo.

La contaminación ambiental y de los alimentos por pesticidas y metales pesados; el tabaco, el alcohol, el ruido, el estrés, la dieta inadecuada, la obesidad, el sedentarismo, la herencia y la falta de lactancia son factores que elevan la incidencia de esta patología.

Este indicador y, especialmente, su mortalidad, podrían disminuir con las siguientes medidas preventivas:

Consulta anual con el especialista, acompañada de ecografía mamaria en menores de 40 años y mamografía más ecografía en mayores de 40, pues las imágenes son la base de una detección temprana y pueden salvar vidas.

En casos de alto riesgo, RMNsc (Resonancia Magnético-nuclear  simple o contrastada), testeo genético y estudios especializados pueden ser útiles si son indicados por el especialista o el equipo multidisciplinario.

Adoptar estilos de vida saludables, evitando los factores de riesgo mencionados.

El autoexamen mamario no debe ser la base del diagnóstico, ya que palpar una bolita o un bultito, por pequeños que sean, puede significar una detección tardía y dificultar un tratamiento efectivo o la curación.

Francisco Plaza Bohórquez

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial: Depuración urgente

  2. Roberto Aguilar | Mezquindad constituyente

  3. César Febres-Cordero Loyola | Milei y Noboa: ¿historias paralelas?

  4. Fernando Insua Romero | Don Galo

  5. Rubén Montoya Vega | El imperio que gobierna

LO MÁS VISTO

  1. Este es el pronóstico de la IA para Palmeiras vs Liga de Quito | Copa Libertadores

  2. Beele en Cuenca: fecha y lugar del concierto gratuito

  3. Fernando Cornejo: los cuatro cargos que ocupa en el Municipio de Guayaquil

  4. Análisis de la situación financiera del IESS: ¿Es viable aumentar las pensiones?

  5. Emma Guerrero llama perdedor al padre de sus hijos

Te recomendamos