¿Acaso creen que nuestra sociedad es tan ignorante y sin principios que hay que alimentarla con tamaña obscenidad?

El cine es un medio para hacer cultura, pero hasta esta actividad está en decadencia. Ya no se contratan películas de calidad. ¿Será por ahorrar dinero? Ahora todo gira en torno a la violencia excesiva, en todos los sentidos.

Hoy acudí a la sala de mi preferencia para ver una comedia y me encontré con escenas de sexo sumamente inmorales, además de un vocabulario tan soez y grotesco que resultaba repulsivo (advierto que soy de mentalidad amplia). A los diez minutos me retiré de la sala, no sin antes hablar con un supervisor, a quien le dije que deberían multar a la empresa por aceptar ese tipo de películas. Entre las cosas que mencionó, dijo: “Y es una película ecuatoriana”. Sentí aún más furia.

Es una vergüenza que en mi país existan personas mal llamadas cineastas, que carecen de vergüenza, de calidad humana y de conocimiento del verdadero arte cinematográfico, cuando se atreven a producir semejante porquería. ¿Qué mensaje pretenden dar? ¿Qué quieren demostrar? ¿Acaso creen que nuestro público, nuestra sociedad, es tan ignorante y sin principios que hay que alimentarla con tamaña obscenidad?

A los empresarios del cine les sugiero que no piensen solo en su bolsillo, sino también en hacer patria, distribuyendo películas que nutran la mente y el corazón de nuestro pueblo, que ya tiene suficiente con el clima de violencia creado por los malos políticos.

Martha Jurado Rodríguez