Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | El cine está en decadencia

¿Acaso creen que nuestra sociedad es tan ignorante y sin principios que hay que alimentarla con tamaña obscenidad?

El cine es un medio para hacer cultura, pero hasta esta actividad está en decadencia. Ya no se contratan películas de calidad. ¿Será por ahorrar dinero? Ahora todo gira en torno a la violencia excesiva, en todos los sentidos.

Hoy acudí a la sala de mi preferencia para ver una comedia y me encontré con escenas de sexo sumamente inmorales, además de un vocabulario tan soez y grotesco que resultaba repulsivo (advierto que soy de mentalidad amplia). A los diez minutos me retiré de la sala, no sin antes hablar con un supervisor, a quien le dije que deberían multar a la empresa por aceptar ese tipo de películas. Entre las cosas que mencionó, dijo: “Y es una película ecuatoriana”. Sentí aún más furia.

Es una vergüenza que en mi país existan personas mal llamadas cineastas, que carecen de vergüenza, de calidad humana y de conocimiento del verdadero arte cinematográfico, cuando se atreven a producir semejante porquería. ¿Qué mensaje pretenden dar? ¿Qué quieren demostrar? ¿Acaso creen que nuestro público, nuestra sociedad, es tan ignorante y sin principios que hay que alimentarla con tamaña obscenidad?

A los empresarios del cine les sugiero que no piensen solo en su bolsillo, sino también en hacer patria, distribuyendo películas que nutran la mente y el corazón de nuestro pueblo, que ya tiene suficiente con el clima de violencia creado por los malos políticos.

Martha Jurado Rodríguez

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Beatriz Bencomo | Sudán arde, Venezuela resiste

  2. Richard Sherwin | Trump apunta a las elecciones intermedias

  3. Modesto Apolo | La apuesta de Noboa

  4. Joaquín Hernández Alvarado | El rol de la universidad

  5. José Molina Gallegos | Cuidado con un mal perdón

LO MÁS VISTO

  1. TAME: ¿Qué pasó con las glosas millonarias de Pabel, Luisa y Ángeles Duarte?

  2. Video capta el fatal choque en el que murieron cuatro personas, en Quito

  3. Cristian Castro enamoró a Guayaquil, pero su concierto fue una prueba de paciencia

  4. Había que salvar a la Conaie, no matarla

  5. Aucas vs Emelec: Dónde ver EN VIVO, horario y detalles del juego | LigaPro 2025

Te recomendamos