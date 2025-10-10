Cartas de lectores: Drama en tres actos

El paro nacional es un drama que se resume en tres actos: 1. El asesinato del comunero Efraín Fueres. Vimos en teléfonos celulares, con horror, cómo este joven de una comunidad indígena fue asesinado por una bala que apuntó a su espalda. Vimos también que mientras él agonizaba era pateado y golpeado por un miembro de las FF.AA. 2.

El detallado estudio del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador señala que la eliminación del subsidio al diésel acarreará “presiones inflacionarias derivadas del incremento de los costos de producción y transporte, encarecimiento de bienes y servicios y un aumento del costo de la canasta familiar básica y vital”.

Esta medida que amenaza sobre todo a los sectores mas pobres es motivo del levantamiento indígena que sin tregua y sin descanso y sin armas continúan en paro sin tener respuesta alguna del Gobierno. Como retaliación a los manifestantes arbitrariamente les ha cerrado sus cuentas bancarias. 3. Noboa atenta contra la Corte y su independencia judicial, prevalido de su poder.

Ileana Almeida