Cartas de lectores | Difusión de obras municipales

La obra pública municipal ejecutada por la Alcaldía en esta ciudad debe ser informada en detalle debido a su magnitud, importancia y beneficio colectivo. Se realizan proyectos que la ciudadanía desconoce, como la ampliación de la vía y rediseño de retornos en la Autopista Narcisa de Jesús, lo cual ha generado molestias y contratiempos debido a la falta de difusión. Es importante señalar que para solucionar estos inconvenientes, podría considerarse que en los presupuestos referenciales de las obras se incluya un valor en el rubro Letreros identificatorios, para que el contratista los elabore bajo supervisión de la fiscalización y administración del contrato. Así, la ciudadanía conocería los detalles de las obras.

Bolívar Franco Castillo