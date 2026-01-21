Cartas de lectores | ¡Delcy no ha liberado a ningún preso político!

Un sistema que legaliza el crimen y secuestra la soberanía popular, defendido por líderes afines, es rechazado por la mayoría

Los presos políticos no son solo militantes de partidos, sino todos quienes protestan y denuncian a la narcotiranía respaldada por Cuba, Rusia, China, Irán…, incluidos ciudadanos, periodistas, políticos y militares.

Las llamadas “excarcelaciones” son a cuentagotas: no se anulan los juicios falsos, se amenaza a los liberados y a sus familias para que no denuncien torturas, y el terror continúa en Madurozuela. Solo quienes logran salir del país pueden considerarse realmente libres; muchos mueren en cautiverio o quedan señalados.

En el Helicoide, Ramo Verde y otras cárceles hay ciudadanos y militares que dijeron no al régimen. Mientras Cabello saca a algunos presos y Delcy afirma que solo liberará a políticos, familias enteras son perseguidas. O. Pérez (CICPC) fue bombardeado y asesinado; al Tte. R. Ojeda el TDA lo secuestró y mató en Chile. Cientos de jóvenes murieron en protestas y decenas de miles por la violencia de la delincuencia y los colectivos, cuando el país llegó a ser el más violento sin guerra.

Tras el fraude del 28-07-2024 continúa una cacería silenciosa, incluso contra miembros de mesas electorales. Persisten crímenes de Estado para someter al pueblo.

¿Habrá transición democrática o seguirá el terror? Un sistema que legaliza el crimen y secuestra la soberanía popular, defendido por líderes afines, es rechazado por la mayoría del mundo democrático.

Juan Carlos Cobo Rueda