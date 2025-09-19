Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Del marxismo al ‘buenismo’

Declarar a Glas ‘colombiano’ es el mismo blindaje narrativo usado al ‘ecuatorianizar’ a Assange

Según Carlos Sánchez Berzain, el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo coordinan la agenda secreta para la cubanización regional. Tras quebrar la URSS, en 1991, el marxismo abandonó su discurso de ‘economía política’ y se volvió ‘buenismo’. Hoy disfrazan como ‘progresista’ este relato, tanto en los medios como en la normativa constitucional y penal. Bajo el plan de Hegemonía cultural de Gramsci, la corrección marxista se apropió de las ‘buenas causas’, sesgando con su dialéctica leyes ambientales, electorales, de sexualidad, migración, política racial y alimentaria. Hoy los carteles que financian el ‘buenismo progre’ controlan los entes de DD. HH., cultura y diplomacia. El Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo posicionan a Ecuador como ‘dictadura neoliberal’ para normalizar la narcoguerra interna como ‘estallido popular’. Declarar a Glas ‘colombiano’ es el mismo blindaje narrativo usado al ‘ecuatorianizar’ a Assange, ‘hacker’ enemigo de Occidente y espía de Putin.

Paul Tapia Goya

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Xavier Flores Aguirre | Historia de dos amigos guayaquileños

  2. Claudia Tobar Cordovez | La IA, ¿en manos de quién?

  3. Francisco Rosales Ramos | Decisión necesaria

  4. Eduardo Carmigniani | Inaudito peloteo

  5. Bernardo Tobar Carrión | El efecto Kirk

LO MÁS VISTO

  1. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  2. Daniel Noboa ordena toque de queda en varias provincias: conoce cuáles son

  3. Paro nacional en Ecuador: ¿cuándo es la protesta convocada por la Conaie?

  4. Paro indefinido en Ecuador: ¿se mantienen las clases presenciales?

  5. ¿Puede la Conaie sostener un paro indefinido bajo el estado de excepción de Noboa?

Te recomendamos