Cartas de lectores | Cubanización prefabricada

El poder de los enemigos de la patria es la ‘corrección política’. Los medios la viralizan sin darse cuenta. Esta propaganda inoculó ideología en nuestras ‘leyes’ tras la constituyente correísta. La agenda secreta del Socialismo del Siglo XXI fue infiltrada en los 444 artículos de la farsa magna de Montecristi. Diecisiete años después, nuestras instituciones han sido debilitadas (implosión progresiva) por el programa de ‘cubanización prefabricada’ que franquicia el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. (‘Exportando la revolución’, mantienen viva la dictadura de la familia Castro).

Lo que el correísmo vendió como ‘leyes humanistas’ es pura publicidad que institucionaliza la impunidad. Botones de muestra: el golpismo de la Conaie se vende como ‘paro’. Sus ‘gestores de paz’ son en realidad los ‘Comités de Defensa de la Revolución Ciudadana’. Llaman ‘protesta pacífica’ y ‘resistencia ancestral’ al terrorismo de los GDOs, entrenados para vacunar, revender y especular. Los mafiosos extranjeros que importaron para organizar guerrillas fueron etiquetados como ‘Ciudadanos Universales’. Al desmantelamiento de la base de control del narcotráfico en Manta lo disfrazaron de ‘soberanía’, siendo en realidad un trato para instalar bases de las FARC a cambio de los $300 mil que costó la farsa constituyente de 2008.

Paul Tapia