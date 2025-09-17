Cartas de lectores | ¡Cubanización de La Mariscal, Quito y el país!

Fui presidente del Sector 1 y representante en el Comité de Desarrollo de La Mariscal (CDM). Fue un auténtico ‘aparejo ciudadano’, no como la Robolución Ciudadana, corrupta y autocrática, que manipuló a unos pocos para eliminar la histórica Tribuna de los Shyris. El Centro Histórico, primer Patrimonio de la Humanidad (1978), está en ruinas: solo fachadas, muchas como en La Habana, llenas de basura. De Barrera, que destruyó el Fonsal, a Muñoz, el abandono es evidente. También Guayaquil, Manta, Esmeraldas, etc.

En el CDM promovimos un barrio ordenado entre residentes, negocios y la Zona Rosada sin bares de bulla, droga ni prostíbulos disfrazados. Hubo un auge turístico y económico con la Plaza Foch, junto a Baquerizo, Terán, Heller, Paz, entre otros. ¿Y ahora Muñoz propone llenar viviendas vacías con personas que no pagan servicios? Más riesgo para inmuebles patrimoniales tras el Centro Histórico. ¿Extranjeros sin preparación como fuerza de choque?

No se puede expropiar ni autorizar bares o prostíbulos en casas patrimoniales que terminan destruidas. Con D. Hinojosa formamos el primer comité por la regulación de la prostitución en los 80. Rehabilitamos la Av. Amazonas, clausuramos el parque J. Andrade por inseguro. En 2006 protegimos la Iglesia de Santa Teresita con apoyo institucional y Decreto 476, donde descansan los restos de la princesa M. C. Di Borbone. Hoy, F. Garcés y S. Merino siguen enfrentando la corrupción municipal.

Juan Carlos Cobo Rueda